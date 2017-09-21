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Ученые нашли в космосе место, где люди не будут стареть

В этом месте время движется очень медленно
Фото: spacetelescope.org / ESA/Hubble & NASA Фото: spacetelescope.org / ESA/Hubble & NASA
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Ученые заявили, что люди фактически перестают стареть вблизи черных дыр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Это связано с тем, что в этом месте время движется очень медленно.

По мнению исследователей, взаимодействие пространства и времени в черных дырах выходит за рамки привычного. Поэтому, теория о человеческом бессмертии становится возможной.

В свое время Эйнштейн заявлял, что путешественнику внутри черной дыры ничего не грозит. При погружении в нее, пространство и время перестают быть значимыми, и известные законы физики больше не работают.

Ученые считают, что это связано с колоссальной гравитацией. Время и пространство искривляются, поэтому ход времени останавливается. Человек, который оказался у черной дыры, может стать старше всего лишь на пару-тройку часов. В то время, как на Земле пройдет несколько лет.

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