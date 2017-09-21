Ярмарка на центральной площади Владивостока уступает место тигриному карнавалу и группе «Би-2»

В субботу на центральной площади состоится репетиция танцевального флешмоба

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, ярмарка на центральной площади Владивостока работать не будет – в связи с подготовкой и проведением ряда мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В пятницу, 22 сентября, в 10 часов на площади состоится выставка автомобилей автозавода «Урал» –участников автопробега по территории Дальневосточного федерального округа. Здесь будут представлены самосвал, вахтовый автобус и автотопливозаправщик.

В субботу, 23 сентября, в 18 часов на центральной площади состоится репетиция танцевального флешмоба, который пройдёт 24 сентября в рамках празднования День тигра. Гостей уникального праздника, который зародился именно во Владивостоке, ждёт насыщенная развлекательная программа. Празднование Дня тигра начнется уже в субботу, 23 сентября – для юных горожан на набережной Спортивной гавани около памятника тигрятам пройдет детский праздник «День рождения тигрят». Также на территории набережной будут работать различные локальные площадки, состоится концерт творческих коллективов.

В воскресенье, 24 сентября, празднование стартует с карнавального шествия – надеть костюмы полосатых хищников и пройти по Океанскому проспекту в составе ярких оранжево-чёрных колонн приглашаются все желающие. После шествия горожан ожидает презентация природоохранных организаций Владивостока, работа локальных площадок. Завершится масштабное мероприятие музыкальным концертом, хедлайнером которого станет популярная российская группа «Би-2».