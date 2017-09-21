Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти 16:45, 20 сентября Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
В Приморье задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства 16:40, 20 сентября В Приморье задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства
Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Приморье 16:27, 20 сентября Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Приморье
Новостная лента
Сентябрь, 21 четверг
03:02
Игорь Пушкарев: Корыстным людям не место у власти
03:02
Руководство Приморья способствует закрытию промышленных предприятий? Эксклюзив
02:02
Автомобили с мощным двигателем подорожают в России
01:27
Ученые обнаружили связь между сексом и агрессией
00:14
Торжественное заседание совета Общества изучения Амурского края состоялось во Владивостоке Фото
Сентябрь, 20 среда
23:40
На улице Печорской ремонтируют подъезды к жилым домам Видео
22:31
Детский праздник, арт-фестиваль и зумба ждут владивостокцев
21:17
Зафиксирована самая высокая температура на Земле
20:36
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
19:24
«Есть за что!»: до окончания приема заявок на престижную премию осталось 10 дней
18:11
Итоги подготовки муниципальных учреждений образований к новому учебному году обсудили в администрации Владивостока
18:00
Приморцу грозит колония за 21 ведро шпатлевки
17:48
Режим ЧС сняли в Пограничном и Михайловском районах Приморья
17:27
Новолуние 20 сентября 2017: во сколько начнется, ритуалы
17:13
Приморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя
17:10
Сбербанк расскажет о преимуществах интернет-эквайринга представителям малого бизнеса
17:02
В Приморье посчитали бизнес
16:52
Новые главные врачи назначены в Приморье
16:40
В Приморье задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства
16:27
Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Приморье
16:15
Стали известны подробности серьезного пожара во Владивостоке Фото
16:03
Во Владивостоке временно «отключат» Вечный огонь
15:51
Бабье лето вернется во Владивосток после дождей
15:38
Эксперты рассказали о логистике в Приморье
15:26
Международный марафон возвращается во Владивосток Видео
15:01
Следователи проводят доследственную проверку по факту избиения детей во Владивостоке
14:50
Приморец зарезал своего знакомого и сам сообщил об этом в полицию
14:38
Жители села в Приморье задыхаются от зловония Фото
14:25
Владивостокцы за день из-за дождя попали в 100 ДТП Эксклюзив
14:16
«Ростелеком» предлагает фирменный домашний телефон в комплекте с безлимитными тарифными планами
14:11
Женщина попала под колеса авто во Владивостоке Эксклюзив
14:00
Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4203 (142) от 21 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Рассчитаться за проезд часами
Ученые отправили цветы по жизненному пути
Эрмитаж приглашает в путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским
Горожанам рассказали, как уберечься от инсультов и гипертонии
Японские кудоисты просили разрешения тренироваться во Владивостоке
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Автомобили с мощным двигателем подорожают в России

Изменения приведут к росту цен на верхний, средний и премиальный сегмент
Фото: windowssearch-exp.c Фото: windowssearch-exp.c
Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В новом году в России могут расширить акцизы для легковых авто, мощность которых достигает 200 «лошадиных сил» и больше, сообщает РИАVladNews со ссылкой на ФАН.

Новые сборы должны привлечь в госбюджет дополнительные 13,9 млрд рублей. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рост цен станет ощутимым для автовладельцев, машины которых стоят по 2-3 млн рублей. Однако это не будет проблемой для тех, кто покупает авто за 5-6 млн рублей.

Изменения приведут к росту цен на верхний, средний и премиальный сегмент, добавил он. В бюджетном сегменте обычно используются двигатели меньшей мощности.

Напомним, что сейчас на российском авторынке есть три категории легковых автомобилей. В последней представлены модели, мощность которых достигает 200 «лошадок». Чиновники хотят добавить в шкалу категории 200-300, 300-400, 400-500 и более 500 «лошадиных сил». Сумма сборов будет варьироваться от 897 до 1084 рублей.

Похожие новости
Торжественное заседание совета Общества изучения Амурского края состоялось во Владивостоке
00:14, 21 сентября 2017 Торжественное заседание совета Общества изучения Амурского края состоялось во Владивостоке

145 лет Владимиру Арсеньеву

На улице Печорской ремонтируют подъезды к жилым домам
23:40, 20 сентября 2017 На улице Печорской ремонтируют подъезды к жилым домам

Дорожники снимают старый изношенный асфальт

Зафиксирована самая высокая температура на Земле
21:17, 20 сентября 2017 Зафиксирована самая высокая температура на Земле

К выводу учёные пришли благодаря камню — минеральному циркону

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными
20:36, 20 сентября 2017 Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

Телефоны дежурных служб УМВД и города

«Есть за что!»: до окончания приема заявок на престижную премию осталось 10 дней
19:24, 20 сентября 2017 «Есть за что!»: до окончания приема заявок на престижную премию осталось 10 дней

Прием заявок продлится до 30 сентября

Итоги подготовки муниципальных учреждений образований к новому учебному году обсудили в администрации Владивостока
18:11, 20 сентября 2017 Итоги подготовки муниципальных учреждений образований к новому учебному году обсудили в администрации Владивостока

Во всех учреждениях образования Владивостока приняты все необходимые противопожарные меры

Режим ЧС сняли в Пограничном и Михайловском районах Приморья
17:48, 20 сентября 2017 Режим ЧС сняли в Пограничном и Михайловском районах Приморья

Ликвидация последствий продолжается