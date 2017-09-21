Автомобили с мощным двигателем подорожают в России

Изменения приведут к росту цен на верхний, средний и премиальный сегмент

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В новом году в России могут расширить акцизы для легковых авто, мощность которых достигает 200 «лошадиных сил» и больше, сообщает РИАVladNews со ссылкой на ФАН.

Новые сборы должны привлечь в госбюджет дополнительные 13,9 млрд рублей. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рост цен станет ощутимым для автовладельцев, машины которых стоят по 2-3 млн рублей. Однако это не будет проблемой для тех, кто покупает авто за 5-6 млн рублей.

Изменения приведут к росту цен на верхний, средний и премиальный сегмент, добавил он. В бюджетном сегменте обычно используются двигатели меньшей мощности.

Напомним, что сейчас на российском авторынке есть три категории легковых автомобилей. В последней представлены модели, мощность которых достигает 200 «лошадок». Чиновники хотят добавить в шкалу категории 200-300, 300-400, 400-500 и более 500 «лошадиных сил». Сумма сборов будет варьироваться от 897 до 1084 рублей.