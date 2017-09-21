Ученые обнаружили связь между сексом и агрессией

Феномен наблюдается только у мужских особей

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

Исследователи из университета Нью-Йорка обнаружили интересную связь между сексом и агрессией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

По мнению специалистов, агрессия и секс связаны между собой на уровне мозга. Но это наблюдается только у мужских особей. Данные об открытии были опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Согласно исследованию, клетки, которые управляют половым влечением и агрессией, расположены у самок с разных сторон гипоталамуса. У самцов они перемешаны и могут исполнять и ту, и другую функцию.