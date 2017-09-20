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Общество

Сбербанк расскажет о преимуществах интернет-эквайринга представителям малого бизнеса

Тема для ознакомления выбрана не случайно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Дальневосточный Сбербанк запускает первую серию семинаров, посвященных интернет-эквайрингу. В рамках мероприятия обучение смогут пройти представители малого бизнеса: как индивидуальные предприниматели, так и сотрудники организаций, фирм, компаний. Специалисты банка расскажут, что такое интернет-эквайринг, какие его виды существуют и главное – спектр каких преференций интернет-эквайринг предоставляет пользователям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

Тема для ознакомления выбрана не случайно, ведь банковские карты становятся наиболее популярной формой платежа и все активнее заменяют наличные.

Семинары пройдут в семи городах Дальнего Востока: во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Магадане.

Во Владивостоке мероприятие пройдет 28.09.2017 в 11:00 по адресу – ул. Фонтанная, 18 на 6 этаже в аудитории 6.33. Вход свободный. Необходимую информацию можно узнать по номеру телефона – 8-914-329-87-90.

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