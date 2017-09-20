Приморцу грозит колония за 21 ведро шпатлевки

весь год фигурант списывал стройматериал как израсходованный

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Полицейскими на станции Уссурийск Приморского края в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен 44-летний мастер ремонтно-строительного участка одного из крупных железнодорожных предприятий Приморья, который, используя свое служебное положение, присвоил 21 ведро шпатлевки общим весом 525 килограммов.

Полицейские установили, что в течение года работник списывал этот строительный материал как израсходованный и хранил в подсобке, рассчитывая впоследствии вывезти его с территории предприятия, чтобы использовать в личных целях.

Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Мужчине грозит срок до шести лет.