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Проиморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя

Мужчину задержали за нахождение в общественном месте в пьяном виде
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье на станции Дубининский полицейские остановили 45-летнего пьяного мужчину, у которого придосмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной весом порядка 270 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

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