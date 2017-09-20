В Приморье на станции Дубининский полицейские остановили 45-летнего пьяного мужчину, у которого придосмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной весом порядка 270 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
Проиморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя
Мужчину задержали за нахождение в общественном месте в пьяном видеВладивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.
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