Проиморец с оптовой партией наркотика попался полиции из-за алкоголя

Мужчину задержали за нахождение в общественном месте в пьяном виде

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье на станции Дубининский полицейские остановили 45-летнего пьяного мужчину, у которого придосмотре обнаружили полиэтиленовый пакет с марихуаной весом порядка 270 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.