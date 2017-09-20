Новолуние 20 сентября 2017: во сколько начнется, ритуалы

Совершать обряды рекомендуется в первые три дня Новолуния

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В среду 20 сентября 2017 года Луна обновиться, а это значит, что начнется Новолуние, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует отметить, что Новолуние происходит ежемесячно. Но 20 сентября 2017 года оно начнется в 08:31 мск. В этот Новолуние будет в знаке Девы. Астрологи отмечают, что влияние Новолуния зависит оттого, в каком знаке Зодиака находится в этот момент Луна.



Новолуние может принести в жизнь человека как положительные, так и отрицательные моменты. Наши предки знали об этом. Они придумали множество обрядов, которые могут изменить жизнь человека к лучшему.



В этот день загадывали желания, совершали обряды на любовь и богатство.





Чтобы выполнить один из обрядов, необходим лишь листик бумаги и ручка. Свое желание следует написать на бумаге. Но формулировать желание необходимо так, как будто-то оно уже сбылось. То есть, это может быть фраза «я живу в новой квартире», «у меня есть новая машина», «я успешно сдал экзамен» и т.д.



Совершать обряды рекомендуется в первые три дня Новолуния. Поскольку в этот период энергетика молодой Луны действует наиболее сильно.



На сентябрьское Новолуние в этом году не следует действовать эмоционально. Все решение должны быть взвешены и тщательно продуманы. К новым проектам приступайте лишь в том случае, если вы уже все просчитали до самых мельчайших деталей.



Считается, что в Новолуние благоприятно смотреть на огонь. Свеча, зажженная в этот период дома, привлечет положительную энергетику.