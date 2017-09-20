Режим ЧС сняли в Пограничном и Михайловском районах Приморья

Ликвидация последствий продолжается

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Режим ЧС продолжает действовать в четырех районах Приморья, пострадавших от сильных ливневых дождей в начале августа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию краю.

Режим ЧС снят на территориях Пограничного и Михайловского муниципальных районов в связи со стабилизацией обстановки, выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ.

Отметим, на данный момент режим ЧС из-за августовских дождей продолжает действовать в четырех муниципалитетах – в Уссурийском городском округе, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось почти четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более 60 плавсредств и авиации. Более 17 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты.