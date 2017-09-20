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Политика и экономика

В Приморье посчитали бизнес

Последние данные по малым и средним предприятиям края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В январе-июне 2017 года в Приморском крае действовало 47,4 тысячи малых (включая микропредприятия) и 232 средних предприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Малые предприятия осуществляли свою деятельность, в основном, в сфере торговли, транспорта, обрабатывающих производств, операций с недвижимым имуществом и в строительстве.

Средняя численность работников списочного состава, работающих в малом бизнесе (включая микропредприятия), составила 151.9 тыс. человек (27% работающих в организациях края), на средних предприятиях – 14.6 тыс. человек (2.6%).

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (без учета микропредприятий) за январь-июнь 2017 года составила 24028 рублей (65% средней заработной платы по краю), средних предприятий – 32240 рублей (88%).

Оборот организаций малого бизнеса за январь-июнь 2017 года сложился в сумме 378.7 млрд. рублей (47% оборота всех организаций края), по средним предприятиям – 44.9 млрд. рублей (6%).

Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без учета микропредприятий) составили 4.7 млрд. рублей (10% всех инвестиций в экономику края), средних предприятий – 4.1 млрд. рублей (9%).

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