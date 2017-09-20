Новые главные врачи назначены в Приморье

Победителей определила конкурсная комиссия

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Два новых главных врача назначены в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Назначение стало возможным по итогам подведения конкурса на право замещения вакантных должностей руководителей лечебных учреждений региона. На должность главного врача Хорольской центральной районной больницы претендовали четыре человека, на должность руководителя Пожарской центральной районной больницы – два.

Так, по итогам конкурса на должность главного врача Пожарской центральной районной больницы назначена Нина Владимировна Коробко, Хорольской центральной районной больницы – Иван Васильевич Белевич.

Напомним, что с 2016 года руководителями медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя.

Победителей определяет конкурсная комиссия. Каждый из претендентов должен ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35.