В Приморье задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства

Задержанный дал признательные показания

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В августе в отдел полиции поступило сообщение от жителя Артема, который рассказал, что в лесном массиве, расположенном в микрорайоне «Дубки», обнаружено тело женщины без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра территории полицейские обнаружили орудие преступления – револьвер фирмы «Кольт».

В ходе розыска сотрудники полиции установили, что погибшей является 30-летняя жительница Артема. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 34-летний мужчина, знакомый жертвы.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что совершил убийство в результате ссоры с потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время расследование продолжается. Подозреваемый заключен под стражу.