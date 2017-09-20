Стали известны подробности серьезного пожара во Владивостоке

В результате ночного возгорания люди остались без квартиры

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока ранним утром 20 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Ватутина.

Прибыв оперативно к месту пожара, огнеборцы приступили к тушению. В связи с задымлением внутри помещения для проведения разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы. В ходе разведки было обнаружено возгорание в трёх квартирах. В одной из квартир горели: отделка кухни, коридор и санузел; во второй – балкон; в третьей стеклопакет на лоджии.

Общая площадь возгорания составила 59 кв. м. С огнём боролись 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Благодаря слаженным действиям огнеборцев жильё удалось отстоять. В результате происшествия никто не пострадал.

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