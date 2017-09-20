Полиция разыскивает виновника смертельного ДТП в Приморье

Личность водителя и марка транспортного средства устанавливаются

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП с участием пешехода. Заявитель сообщил о том, что в районе 697 км автодороги «Хабаровск-Владивосток» в 6 км от поворота в село Алексеевка обнаружено тело мужчины без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, наезд на пешехода произошел в темное время суток на участке дороги, где отсутствует искусственное освещение. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель скрылся с места происшествия. Личность водителя и марка транспортного средства устанавливаются.

Полицейские обращается к возможным очевидцам происшествия: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора момента ДТП, либо вам известны государственные регистрационные номерные знаки скрывшегося транспортного средства, убедительно просим позвонить по телефону 8(42334) 2-01-05 – дежурная часть ОМВД России по Надеждинскому району.

Предположительно с места ДТП скрылся автомобиль марки Тойота Марк II, модель кузова GX100 год выпуска 1996-1998. Звонок конфиденциальный