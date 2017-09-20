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Общество

На улице Печорской ремонтируют подъезды к жилым домам

Дорожники снимают старый изношенный асфальт
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице продолжаются масштабные работы по благоустройству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации.

Так, сейчас силами подрядных организаций по заказу администрации города Владивостока ведутся работы по ремонту подъездных дорог к жилым многоквартирным домам на улице Печорской. Здесь возле домов № 2, 4, 4 «а», 6, 8 и 8 «а» дорожники снимают старый изношенный асфальт, делают новое основание дороги, меняют бордюрные камни и укладывают новые асфальтобетонное покрытие.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по ремонту подъездных путей к жилым дома проводятся также на улице Амурской, 57, Марченко, 15, Башидзе, 10 - 14, Корнилова, 1 и 3.

Отметим, что в приморской столице в ежедневном режиме ведётся ремонт городских магистралей, тротуаров, внутриквартальных дорог, благоустраиваются автобусные остановки, пешеходные переходы и другие объекты городской инфраструктуры.

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