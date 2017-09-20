Детский праздник, арт-фестиваль и зумба ждут владивостокцев

23 сентября на Спортивной набережной Владивостока

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке состоится множество интересных мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Так, на набережной Спортивной гавани пройдёт детский праздник «День рождения тигрят», затем здесь стартуют арт-фестиваль, концертная программа и мастер-классы.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, в 18 часов в амфитеатре Спортивной набережной начнётся концертная программа «Как нынче осень хороша!». На сцену выйдут творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность». Это хор «Улыбка», вокальные группы «Мечта», «Россияночка», «Юность», народный хор «Русская песня» и другие артисты.

В это же время на площадке около музыкального фонтана состоится мастер-класс «Танцуем в стиле зумба». Принять участие в зажигательной танцевальной тренировке могут все желающие.

Ещё на одной локальной площадке около фонтана в 18 часов начнётся арт-фестиваль от развивающего центра «Зарина». Здесь горожан ждут мастер-классы по росписи пряников, плетению кос, росписи хной - мехенди, а также любимый детворой аквагрим.

В 18:30 на верхней площадке амфитеатра пройдёт концерт от артистов творческого центра «Театр «Перекрёсток». Здесь прозвучат вокальные композиции разных лет.

Напомним, основные мероприятия в рамках празднования Дня тигра пройдут во Владивостоке в воскресенье, 24 сентября. В этот день состоится карнавальное шествие колонн по Океанскому проспекту, на центральной площади пройдёт презентация природоохранных организаций города, будет работать множество локальных площадок. Завершится празднование вечерним концертом групп «Листья травы», «Starcardigan», «Би-2».