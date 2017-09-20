Зафиксирована самая высокая температура на Земле

К выводу учёные пришли благодаря камню — минеральному циркону

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Учёные-климатологи из Австралии в ходе многолетних исследований смогли, наконец, установить самую высокую температуру, когда-либо зафиксированную на Земле, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Так, по их данным, примерно 40 миллионов лет назад на территории нынешней Канады во время падения метеорита температура воздуха поднялась до 2 370 градусов по Цельсию. Тогда воздух прогрелся до такой степени, что погибли все живые организмы, находившиеся рядом.

К такому выводу учёные пришли благодаря камню — минеральному циркону, который там же, при взаимодействии с кратером, превратился в кубический цирконий.