Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными

Телефоны дежурных служб УМВД и города

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В ходе проведения массовых мероприятий, связанных с международным марафоном «Мосты Владивостока» и Днем тигра, администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.