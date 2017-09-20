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Общество

«Есть за что!»: до окончания приема заявок на престижную премию осталось 10 дней

Прием заявок продлится до 30 сентября
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на получение молодежной премии «Есть за что!». 10 молодых, талантливых и активных владивостокцев в возрасте от 14 до 35 лет ждут денежные премии от администрации города в размере 100 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Прием заявок продлится до 30 сентября.

«Это значимое поощрение молодых людей за вклад в развитие Владивостока. Премия присуждается за деятельность, которую претендент ведет уже много лет. На «Есть за что!» претендует творческая молодежь, которая живет и плодотворно работает во Владивостоке. Хотелось бы попросить кандидатов не затягивать с подачей заявки», – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Премия присуждается в восьми номинациях:

- за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

- в области предпринимательства и экономического развития;

- в области образования, просвещения и науки;

- в области развития общественных связей и журналистики;

- в области социальных коммуникаций и благотворительности;

- в области искусства и культуры;

- в укрепление здорового образа жизни;

- в области охраны экологии городской среды.

Документы принимают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 30. Контактные тел. (423) 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru. Рекомендации для соискателей премии – в прикрепленных документах.

Для справки

Премия «Есть за что!» была учреждена по инициативе главы города Игоря Пушкарёва в 2013 году. Она присуждается с целью поддержки и поощрения лучшей молодежи приморской столицы, проявившей себя в общественной жизни города, реализации инновационных проектов и социально-значимых мероприятий в сфере молодежной политики.

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