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Общество

Итоги подготовки муниципальных учреждений образований к новому учебному году обсудили в администрации Владивостока

Во всех учреждениях образования Владивостока приняты все необходимые противопожарные меры
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 сентября в администрации Владивостока состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Провела заседание начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Марина Фролова.

Члены комиссии обсудили итоги подготовки школ и детсадов к новому 2017-2018 учебному году. Большинство из них традиционно приводились в порядок в мае-июле, чтобы ремонтные работы не мешали учебному процессу.

Так, в 88 учреждениях установлено новое уличное освещение. Ремонт фасадов в этом году коснулся пяти образовательных учреждений: это школы № 79, 37, 80, 32 и лицей №3. Новая кровля появилась в школе № 76 и детсадах № 10 и 86. Вентиляцию отремонтировали в 77-й школе и лицее № 3. В школы № 70 и 12 закуплены новые школьные автобусы. Обе они находятся в пригороде. Вокруг школы № 17 установлено новое ограждение. Новые санузлы появились в школах № 11, 68, 35, 62, 18, 29, 53, 38 и детских садах № 141, 38, 184, 25, 32, 111, 44, 144. Также в некоторых школах проведен ремонт актовых и спортивных залов.

Без внимания не осталось и благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории. Обновили «зебры» возле школ № 50, 13, 46, 9, 22, 38, 10, 51, 83, 11, гимназий № 1 и 2, детских садов № 18, 104, 147, 16, 49. Дорожные знаки «Пешеходный переход» появились у школ № 25, 13, 48, 50 и детских садов № 36 и 107.

Также во всех учреждениях образования Владивостока приняты все необходимые противопожарные меры: работает система автоматической пожарной сигнализации, закуплены огнетушители, все они находятся в рабочем состоянии и на видных местах. На специальных схемах обозначены пути эвакуации людей.

Напомним, подготовка к новому учебному году – процесс непрерывный. Специальная межведомственная комиссия при администрации города работает круглый год. На заседаниях регулярно обсуждается ход подготовки к новому учебному году, координируются все необходимые вопросы.

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