Торжественное заседание совета Общества изучения Амурского края состоялось во Владивостоке

145 лет Владимиру Арсеньеву

Владивосток, четверг, 21 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице состоялось торжественное заседание совета Общества изучения Амурского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его темой стало 145-летие выдающегося путешественника, исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева. В работе совета приняли участие краеведы, историки, музейные работники, исследователи творческого наследия Владимира Клавдиевича и другие эксперты.

Открыл заседание председатель Приморского отделения Русского географического общества –Общества изучения Амурского края Алексей Буяков. Он напомнил, что Владимир Арсеньев был действительным членом Общества изучения Амурского края с 1903 года. Сейчас в фондах общества хранятся биографические материалы, подлинники экспедиционных дневников, письма, фотографии, личная библиотека Арсеньева. Это один из самых многочисленных архивов писателя – порядка 620 единиц.

Заведующая библиотекой Общества изучения Амурского края Татьяна Демина рассказала присутствующим о выставках в честь 145-летия Владимира Арсеньева. С виртуальной выставкой «Личная библиотека В.К. Арсеньева (к 145-летию со дня рождения)» можно ознакомиться на официальном сайте Общества изучения Амурского края. Часть изданий, вошедших в виртуальную экспозицию, представлены в читальном зале общества. Ещё один вернисаж – труды Арсеньева, изданные в разные годы на разных языках.

Затем действительный член Общества изучения Амурского края Иван Егорчев представил доклад о научной деятельности Владимира Арсеньева, обратив особое внимание на новые факты в его биографии. Например, Арсеньев первый в отечественном научном сообществе описал рыбу семейства лососевых – сему. Значительный вклад внёс Владимир Арсеньев и в орнитологию. После охоты на пернатых он делал чучела, которые затем отправлял своим друзьям-орнитологам в западную часть России для дальнейшего изучения.

Вице-президент Русского географического общества, член совета Общества изучения Амурского края, академик Российской академии наук Пётр Бакланов подчеркнул, что работы Арсеньева весьма актуальны и активно используются в современных исследованиях ученых Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Интерес к личности и работам Владимира Арсеньева не ослабевает уже многие годы. Об этом свидетельствует не только востребованность его трудов, но и множество самых разных мероприятий, связанных с деятельностью Арсеньева. Так, член попечительского совета Общества изучения Амурского края, президент Ассоциации выпускников ДВФУ Виктор Горчаков напомнил об экспедициях по маршрутам Арсеньева, в которых он принимал участие в 1970-х годах. А также рассказал о тематической туристическо-экспедиционной работе, которую он вёл, будучи депутатом и председателем Законодательного собрания Приморского края.

Уже многие годы жители и гости Владивостока принимают активное участие в научно-практических конференциях «Арсеньевские чтения». Заместитель директора по науке Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева Анжелика Петрук сообщила, что в этом году мероприятие стартует 26 сентября.

В ходе заседания совета член Общества изучения Амурского края, доктор исторических наук, профессор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Юлия Аргудяева представила доклад об этнографе Владимире Арсеньеве. Особое внимание исследователь уделял изучению коренных народов Уссурийского края. Однако сохранилось немало записей и о славянских народах периода переселения крестьянства в Приамурье и на Дальний Восток. Как заметила Юлия Аргудяева, особенно интересно проследить историю современных старообрядцев, которые несколько лет назад приехали в Приморский край из Южной Америки. Ведь они являются потомками тех людей, с которыми работал Владимир Клавдиевич.

Многогранность личности Владимира Арсеньева отметил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.

«Владимир Арсеньев – это удивительная, уникальная фигура. Он жил в двух эпохах, в двух странах – в Российской империи и в Советском Союзе. А благодаря исследователям, изучающим творческое и научное наследие Арсеньева, Владимир Клавдиевич живёт и в третьей эпохе – в наше время, - подчеркнул Игорь Ткаченко. – Владимир Арсеньев уникален ещё и тем, что «пронизывая» все эти эпохи, он объединяет наше общество».

Вице-мэр также напомнил о сотрудничестве администрации Владивостока и Общества изучения Амурского края. Например, 12 сентября, на Морском кладбище состоялось совместное торжественное мероприятие – десятки владивостокцев собрались у могилы Владимира Арсеньева, чтобы отдать дань памяти этому выдающемуся человеку.

В завершение торжественного заседания состоялся просмотр фильма о жизни современных удэгейцев «Страна Удэхе» режиссёра Ивана Головнева. Затем присутствующие почтили память Владимира Арсеньева минутой молчания.