Бабье лето вернется во Владивосток после дождей

Завтра осадки в Приморье прекратятся

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В прошедшие сутки погоду в Приморье определяли циклон (бывший тайфун «Талим») и атмосферный фронт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Вчера во Владивостоке в первой половине дня было малооблачно, воздух прогрелся до +23…+26 °С. После обеда небо затянуло облаками, ближе к вечеру начался дождь с грозой, который закончился в первой половине ночи, выпало 21 мм. Во второй половине ночи ветер перешёл к северному и усилился. Похолодало, и к утру столбик термометра опустился до +13…+14 °С.

Днем 20 сентября в Приморье преимущественно без осадков. Дожди, обусловленные влиянием бывшего тайфуна, сохранятся лишь на севере края. Фронтальные разделы циклона, который ночью сместился на северо-запад Японского моря, и в течение дня пройдёт над его центральной частью, вызывают дожди с грозами на юго-востоке края. Максимальные температуры +18…+24 °С.

Во Владивостоке сегодня облачно с прояснениями, осадки маловероятны, сильный северо-западный ветер, температура воздуха +20…+22 °С.

Завтра погоду в Приморском крае будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Дожди прекратятся. В условиях антициклональной погоды увеличится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночные температуры воздуха составят +4…+9 °С, в горных районах до −2 °С, лишь на побережье будет теплее, +10…+13 °С. Днём воздух будет прогреваться до +16…+26 °С.

Во Владивостоке в четверг, 21 сентября, без осадков, температура воздуха ночью +11…+13 °С, днем +20…+22 °С.