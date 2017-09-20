Эксперты рассказали о логистике в Приморье

Статистические данные за январь-август 2017 года

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В январе-августе 2017 года в Приморье крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 97,4 миллиарда рублей, что составило в действующих ценах 101,3% к январю-августу 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности в январе-августе 2017 года составил 9131,8 тысячи тонн (106,7% к январю-августу 2016 года), грузооборот – 315,7 миллиона т-км (97,3%).

Перевезено автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, 38,7 миллиона пассажиров, 106,8% к январю-августу 2016 года, пассажирооборот составил 661,6 миллиона пасс-км (126,1% к январю-августу 2016 года).

Организациями морского транспорта, без учета микропредприятий, в заграничном плавании перевезено 630,6 тысячи тонн грузов (в 1,7 раза меньше января-августа 2016 года), в каботажном плавании – 1152,3 тысячи тонн (на 10% меньше).

Перевозка пассажиров морским транспортом за январь-август 2017 года снизилась к январю-августу 2016 года на 2,7%, пассажирооборот снизился на 29,6%.

Объем услуг от почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный крупными и средними организациями в первые восемь месяцев 2017 года, составил 1 382,7 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем услуг почтовой связи вырос на 6,5%. Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 13 489,1 миллиона рублей (рост на 3,2%).