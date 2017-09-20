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Международный марафон возвращается во Владивосток

В забегах примут участие спортсмены из 16 стран мира
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Более 1500 тысяч участников, спортсмены из десятка стран, яркое беговое событие – такого результата от прошедшего международного марафона во Владивостоке не ожидал, кажется, никто. В прошлом году мероприятие прошло в первый раз. Тогда организаторы, увидев такой ажиотаж, решили, что надо бы это повторить — 23 сентября приморская столица вновь встретит крупный беговой праздник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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