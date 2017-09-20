«Ростелеком» предлагает фирменный домашний телефон в комплекте с безлимитными тарифными планами

Получить фирменный телефонный аппарат могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома»

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

«Ростелеком» объявляет о старте федеральной акции «Телефон в комплекте»: абоненты телефонной связи при подключении тарифных планов «Безлимитная Россия» или «Безлимитный» могут получить фирменный домашний телефон за 0 рублей. Пользователи остальных тарифных планов имеют возможность приобрести аппарат, в том числе с рассрочкой платежей на год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

«Домашний телефон остаётся выгодным и привычным средством связи для миллионов семей в России. Многие по-прежнему ценят его за высокое качество связи, электронезависимость, безопасность, низкую стоимость звонков. Ежедневно мы подключаем новых клиентов, которые желают пользоваться дома стационарным телефоном. На основе изучения запросов от наших клиентов мы реализовали решение «под ключ»: услуга голосовой связи и фирменный домашний телефон. А если клиент выберет тарифные планы «Безлимитная Россия» или «Безлимитный», то он получит аппарат бесплатно на условиях акции», – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Получить фирменный телефонный аппарат могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома», оформив дополнительное соглашение к договору. Аппарат перейдет в собственность абонента безвозмездно, если он будет пользоваться тарифными планами «Безлимитная Россия» или «Безлимитный»[1] не менее 18 месяцев. Новый домашний телефон от «Ростелекома» также можно приобрести в рассрочку (60 рублей в месяц на протяжении 12 месяцев), либо сразу оплатив его полную стоимость (650 рублей).

Стильный и удобный телефонный аппарат от «Ростелекома» выпускается в корпусе двух цветов (белого или черного). Специально под запросы клиентов аппарат имеет большие удобные кнопки, громкий звонок (регулируемый), яркий световой индикатор вызова, память на 13 номеров. Важный номер вызывается нажатием одной кнопки. Аппарат при желании можно закрепить на стене.

Тарифный план «Безлимитная Россия» включает звонки на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов[2]. Также в тарифный план входит до 200 минут звонков на любые мобильные телефоны страны ежемесячно. Нет разницы, в каком доме установлен телефон – хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке – звонки между ними включены в тарифный план и никакой дополнительной поминутной оплаты больше не будет.

Ежемесячный платеж по тарифному плану «Безлимитная Россия» составляет от 590рублей (в зависимости от региона оказания услуги). Если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома» («Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ»), то для него дополнительная экономия составит до 25% от совокупной абонплаты за пакет услуг.

Узнать полные условия акции «Телефон в комплекте» можно по бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте www.rt.ru или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Домашние услуги связи подключаются при наличии технической возможности.

Акция «Телефон в комплекте» действует на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Пермского края. Акция не действует на территории Приволжского федерального округа, а также Республики Крым и Севастополя, Челябинской области, Забайкальского края, Республик Хакасия, Тыва, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика.

[1]При наличии системы повременного учета телефонных соединений.

[2]Не более 1440 минут (24 часов) исходящих вызовов в сутки с одного номера телефона. Действие тарифного плана не распространяется на междугородные соединения в направлении Республики Крым и города Севастополь.