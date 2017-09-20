Приморец зарезал своего знакомого и сам сообщил об этом в полицию 14:50, 20 сентября Приморец зарезал своего знакомого и сам сообщил об этом в полицию
Жители села в Приморье задыхаются от зловония 14:38, 20 сентября Жители села в Приморье задыхаются от зловония (Фото)
Женщина попала под колеса авто во Владивостоке 14:11, 20 сентября Женщина попала под колеса авто во Владивостоке (Эксклюзив)
Новостная лента
Сентябрь, 20 среда
14:50
Приморец зарезал своего знакомого и сам сообщил об этом в полицию
14:38
Жители села в Приморье задыхаются от зловония Фото
14:25
Владивостокцы за день из-за дождя попали в 100 ДТП Эксклюзив
14:16
«Ростелеком» предлагает фирменный домашний телефон в комплекте с безлимитными тарифными планами
14:11
Женщина попала под колеса авто во Владивостоке Эксклюзив
14:00
Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний
13:49
Приморец удивил всех своим поступком Фото
13:41
До конца года доллар будет повышать позиции
13:37
Эксперты: Убытки сферы ЖКХ в Приморье - миллиарды рублей
13:24
На улице Светланской во Владивостоке завершился демонтаж первого участка трамвайных путей
13:12
Прошедшие в Приморье дожди не вызвали сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики
13:00
День тигра: во Владивостоке пройдет детский праздник «День рождения тигрят»
12:47
В Приморье разыскивают парня Фото
12:42
«Белый дом» в Приморье намерены покинуть три вице-губернатора сразу?
12:35
Уголовное дело заставило жительницу Приморья начать выплачивать алименты
12:24
Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района Фото
12:12
Еще один пешеход временно отбегался во Владивостоке Эксклюзив
12:01
Пожарные Владивостока спасли квартиру в доме на улице Жигура
11:49
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
11:38
Начинающий водитель на Mark II раздавил ногу девушке на острове Русский Эксклюзив
11:25
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна Фото
11:13
Женщину-пешехода во Владивостоке сбили два автомобиля Эксклюзив
11:01
Группа молодых людей угнала автомобиль у студента во Владивостоке
10:50
Экологическая конференция соберет юных экологов приморской столицы
10:39
В Приморье ищут мужчину, пропавшего 11 лет назад Фото
10:27
В Приморье пересчитали безработных
10:15
Как закрывали «Меридианы Тихого—2017» Видео
10:02
Во Владивостоке в результате ночного пожара люди остались без квартиры
09:49
Житель Владивостока осужден за убийство своей матери
09:37
Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 20 сентября
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4202 (141) от 20 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
С «Теснотой» и не в обиде
Что День тигра нам готовит?
Не проворонь наследство
С корабля – в мэрию, выразить почтение
Паралимпиец из Приморья завоевал золото России по парусному спорту
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

«Ростелеком» предлагает фирменный домашний телефон в комплекте с безлимитными тарифными планами

Получить фирменный телефонный аппарат могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома»
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

«Ростелеком» объявляет о старте федеральной акции «Телефон в комплекте»: абоненты телефонной связи при подключении тарифных планов «Безлимитная Россия» или «Безлимитный» могут получить фирменный домашний телефон за 0 рублей. Пользователи остальных тарифных планов имеют возможность приобрести аппарат, в том числе с рассрочкой платежей на год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

«Домашний телефон остаётся выгодным и привычным средством связи для миллионов семей в России. Многие по-прежнему ценят его за высокое качество связи, электронезависимость, безопасность, низкую стоимость звонков. Ежедневно мы подключаем новых клиентов, которые желают пользоваться дома стационарным телефоном. На основе изучения запросов от наших клиентов мы реализовали решение «под ключ»: услуга голосовой связи и фирменный домашний телефон. А если клиент выберет тарифные планы «Безлимитная Россия» или «Безлимитный», то он получит аппарат бесплатно на условиях акции», – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Получить фирменный телефонный аппарат могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома», оформив дополнительное соглашение к договору. Аппарат перейдет в собственность абонента безвозмездно, если он будет пользоваться тарифными планами «Безлимитная Россия» или «Безлимитный»[1] не менее 18 месяцев. Новый домашний телефон от «Ростелекома» также можно приобрести в рассрочку (60 рублей в месяц на протяжении 12 месяцев), либо сразу оплатив его полную стоимость (650 рублей).

Стильный и удобный телефонный аппарат от «Ростелекома» выпускается в корпусе двух цветов (белого или черного). Специально под запросы клиентов аппарат имеет большие удобные кнопки, громкий звонок (регулируемый), яркий световой индикатор вызова, память на 13 номеров. Важный номер вызывается нажатием одной кнопки. Аппарат при желании можно закрепить на стене.

Тарифный план «Безлимитная Россия» включает звонки на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов[2]. Также в тарифный план входит до 200 минут звонков на любые мобильные телефоны страны ежемесячно. Нет разницы, в каком доме установлен телефон – хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке – звонки между ними включены в тарифный план и никакой дополнительной поминутной оплаты больше не будет.

Ежемесячный платеж по тарифному плану «Безлимитная Россия» составляет от 590рублей (в зависимости от региона оказания услуги). Если абонент одновременно пользуется другими услугами «Ростелекома» («Домашний Интернет», «Интерактивное ТВ»), то для него дополнительная экономия составит до 25% от совокупной абонплаты за пакет услуг.

Узнать полные условия акции «Телефон в комплекте» можно по бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте www.rt.ru или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Домашние услуги связи подключаются при наличии технической возможности.

Акция «Телефон в комплекте» действует на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Пермского края. Акция не действует на территории Приволжского федерального округа, а также Республики Крым и Севастополя, Челябинской области, Забайкальского края, Республик Хакасия, Тыва, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика.

[1]При наличии системы повременного учета телефонных соединений.

[2]Не более 1440 минут (24 часов) исходящих вызовов в сутки с одного номера телефона. Действие тарифного плана не распространяется на междугородные соединения в направлении Республики Крым и города Севастополь.

Похожие новости
Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний
14:00, 20 сентября 2017 Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи дали рекомендации по сохранению здоровья

На улице Светланской во Владивостоке завершился демонтаж первого участка трамвайных путей
13:24, 20 сентября 2017 На улице Светланской во Владивостоке завершился демонтаж первого участка трамвайных путей

Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Прошедшие в Приморье дожди не вызвали сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики
13:12, 20 сентября 2017 Прошедшие в Приморье дожди не вызвали сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики

Службы жизнеобеспечения остаются в режиме готовности

Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района
12:24, 20 сентября 2017 Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района

На мероприятии наградили победителей конкурса авторской песни, стихов и прозы «Уголок России» и конкурса фотографии «Мой любимый Первореченский район»

Экологическая конференция соберет юных экологов приморской столицы
10:50, 20 сентября 2017 Экологическая конференция соберет юных экологов приморской столицы

Основные темы докладов

В Приморье пересчитали безработных
10:27, 20 сентября 2017 В Приморье пересчитали безработных

Только пятая часть оставшихся без работы приморцев ищет помощи у государства

Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 20 сентября
09:37, 20 сентября 2017 Три междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 20 сентября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения