Во Владивостоке временно «отключат» Вечный огонь

Профилактические работы

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В приморской столице завтра, 21 сентября, с 13 до 16 часов будут проводиться профилактические работы на газогорелочном оборудовании Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В связи с профилактическими работами огонь будет временно отключен. Работы будут проведены специалистами МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».