В приморской столице завтра, 21 сентября, с 13 до 16 часов будут проводиться профилактические работы на газогорелочном оборудовании Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В связи с профилактическими работами огонь будет временно отключен. Работы будут проведены специалистами МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Во Владивостоке временно «отключат» Вечный огонь
Профилактические работыВладивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.
Похожие новости
15:51, 20 сентября 2017 Бабье лето вернется во Владивосток после дождей
Завтра осадки в Приморье прекратятся
14:25, 20 сентября 2017 Владивостокцы за день из-за дождя попали в 100 ДТП
В четырех авариях пострадали четыре человека
14:16, 20 сентября 2017 «Ростелеком» предлагает фирменный домашний телефон в комплекте с безлимитными тарифными планами
Получить фирменный телефонный аппарат могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома»
14:00, 20 сентября 2017 Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний
Врачи дали рекомендации по сохранению здоровья
13:24, 20 сентября 2017 На улице Светланской во Владивостоке завершился демонтаж первого участка трамвайных путей
Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
13:12, 20 сентября 2017 Прошедшие в Приморье дожди не вызвали сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики
Службы жизнеобеспечения остаются в режиме готовности
12:24, 20 сентября 2017 Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района
На мероприятии наградили победителей конкурса авторской песни, стихов и прозы «Уголок России» и конкурса фотографии «Мой любимый Первореченский район»