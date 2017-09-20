До конца года доллар будет повышать позиции

Курс валют на 20 сентября

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.09 рублей, а евро - 69.67 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Эксперты одного из центра социологических исследований сообщили, что 85% россиян настроены на повышение американской валюты до конца года. По их мнению, стоимость доллара до конца года может увеличиться до 61 рубля, а стоимость европейской валюты- до 72 рублей. Аналитики пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Восточном банке за 58.30 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 57.90 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 69.90 рублей, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 69.30 рублей за один евро.