Приморец зарезал своего знакомого и сам сообщил об этом в полицию

Злоумышленник получил реальный срок

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Житель села Хороль, 1971 года рождения, осужден за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление совершено на ж/д ст. Хорольск в июне 2016 года по месту жительства потерпевшего, у которого фигурант находился в гостях.

В процессе распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес хозяину дома не менее 8 ударов ножом по телу, причинив повреждения, от которых тот умер на месте.

После происшедшего злоумышленник позвонил в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.