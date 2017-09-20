Жители села в Приморье задыхаются от зловония

Управляющая компания перестала вывозить мусор

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Жители приморского села задыхаются от вони, сообщает РИА VladNews со ссылкой блог Марка Чернослива.

Как стало известно корреспонденту агентства, вот уже более семи недель жители села Воздвиженка, Уссурийский городской округ, страдают от зловония, так как управляющая компания не вывозит мусор. Местные жители рассказывают, что в отходах уже завелись черви, которые расползаются в разные стороны, а также огромное количество мух, которые заполонили подъезды и квартиры.

"Сперва управляющая компания слёзно просила не обращаться к общественности, не афишировать, якобы у них сломались машины по уборке мусора... Обещали всё вывезти ещё три недели назад! А в итоге ничего не сделано. От запаха, мухоты и скорей всего уже какой нибудь заразы жить уже становится невозможно! Это фото кучи мусора только от нашего дома. В 10-ти метрах точна такая же от соседнего", - рассказывают жители Воздвиженки.

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