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Общество

Владивостокцы за день из-за дождя попали в 100 ДТП

В четырех авариях пострадали четыре человека
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Владивостокцы, а также гости приморской столицы во вторник, 19 сентября, попали в 100 ДТП - в основном, по причине плохих погодных условий (из них 53 аварии - с материальным ущербом), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. За сутки в четырех ДТП пострадали четыре пешехода. Участники 22 столкновений транспортных средств составили европротоколы.

Всего инспекторы ДПС составили в этот день 274 протокола о различных нарушениях ПДД. Так, в отношении пешеходов было составлено 48 протоколов, в отношении таксистов - 8, водителей автобусов - 10.

Зафиксировано 27 эпизода не предоставления водителями преимущества пешеходам, 14 случаев пьяной езды, 15 случаев нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники ГАИ составили протоколы по 39 случаям нарушения правил парковки (на СВЗТ поставлено 44 автомобиля). Копии протоколов получили на руки 7 владельцев авто с тонированными стеклами, 10 нарушителей скоростного режима и 6 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД.

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