Женщина попала под колеса авто во Владивостоке

Она получила закрытый перелом бедра

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке под колеса автомобиля Nissan Laurel попала 38-летняя женщина. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, Nissan под управлением женщины 1979 года рождения двигался со стороны улицы Сахалинской в сторону Фадеева. В районе дома №42"а" по улице Фадеева автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу в неустановленнос для перехода месте, в зоне видимости переходного перехода. ДТП случилось в 7 часов вечера. Потерпевшая получила закрытый перелом бедра.

Детали ДТП выясняются.

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