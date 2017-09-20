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Общество

Врачи Владивостока раскрыли секреты того, как уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний

Врачи дали рекомендации по сохранению здоровья
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В минувший вторник, 19 сентября, владивостокцы приняли участие в работе круглого стола, посвященного вопросам сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. О том, как сохранить своё здоровье и уберечься от инсультов, тромбозов, артериальной гипертонии, стенокардии и других заболеваний сердца и сосудов рассказали врачи кардиолог, психотерапевт, диетолог и терапевт.

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди россиян по-прежнему очень высока. Распространению заболеваний, конечно же, способствует наш характер питания, недостаток движения и вредные привычки, - рассказывает Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города. - Для того чтобы предупредить горожан о факторах и рисках развития заболеваний, мы и проводим профилактические программы, направленные на информирование населения о факторах риска и способах предупреждения патологии сердца и сосудов».

В рамках прошедшего мероприятия врачи не только рассказали об основных заболеваниях сердца и сосудов, но и дали рекомендации по сохранению здоровья, а также ответили на вопросы слушателей.

В первую очередь, как говорят врачи, необходимо уделить внимание правильному питанию, заняться спортом, отказаться от вредных привычек, уделять достаточное время для отдыха и сна, соблюдать все рекомендации лечащего врача.

«Стараюсь принимать участие во всех общегородских акциях по здоровью, - поделилась жительница Владивостока Лидия Петровна. - Для себя лично узнала много нового и интересного, теперь ещё больше внимания буду уделять своему питанию, хочу даже серьезно заняться ежедневными пробежками на стадионе рядом с домом. Спасибо большое администрации города за такие акции».

Напомним, что круглый стол по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний был организован администрацией города Владивостока в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город».

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