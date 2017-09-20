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Политика и экономика

«Белый дом» в Приморье намерены покинуть три вице-губернатора сразу?

По имеющейся информации, Василий Усольцев, Алексей Сухов и Эдуард Портнов хотят добровольно оставить свои должности
Фото: Goldenmost.ru Фото: Goldenmost.ru
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Эту ситуацию можно было бы назвать «поствыборным синдромом», если бы не одно «но» — за последние лет 10 в Приморье никогда ранее свои должности не покидали сразу три вице-губернатора. Как сообщает газета «Золотой Мост», в ближайшие неделю-две «белый дом» могут покинуть первый вице-губернатор Василий Усольцев, и два «простых» вице-губернатора – Алексей Сухов и Эдуард Портнов. Околовластные круги Приморья вот уже две недели будирует информация о том, что все трое сами захотели уйти со своих постов. Напомним, что Василий Усольцев отвечает за земельные дела, Алексей Сухов – за протокольные вопросы, а Эдуард Портнов – за сферу строительства. Если это так, то быстро подыскать замену освободившимся вакансиям будет тяжело: желающих-то всегда хватало, главное, чтобы у этих соискателей хватало бы нужной квалификации.

Удивительно вот что: выборы 10 сентября 2017 года вернули практически все муниципалитеты Приморья под контроль «Единой России». Даже «проблемный» и «красный» Арсеньев полностью взят под контроль «партией власти». В Артёме тоже – самые «шумные» представители КПРФ оказались «за бортом» новой городской Думы. Во Владивостоке также – наверное, только 9 из 35 депутатов можно отнести к конкретной оппозиции. Тут бы и возрадоваться краевой власти – победа получилась убедительной, однако, судя по всему, какого-то особого восторга нет.

При этом столь массовый «уход» чиновников из «белого дома» (а уходят не только вице-губернаторы, за последние полгода покидают свои посты руководители департаментов, их заместители, начальники отделов) можно объяснить тем, что работа краевых чиновников парализована «силовиками». Ни для кого не секрет, что в помещениях администрации Приморского края вот уже около года регулярно появляются «вежливые люди» из «органов», которые аккуратно просят показать тот или иной документ «для ознакомления». Поэтому даже аксакалы аппаратной борьбы в Приморье начинают опасаться любого своего действия – нет никакой гарантии, что это действие не будет в дальнейшем расценено, как «превышение должностных полномочий» со всеми вытекающими отсюда уголовно-процессуальными последствиями. Тем более, что в Следственное управление СК России по Приморскому краю пришла новая команда, которая наверняка захочет показать умение работать «по коррупции». Но при всех этих обстоятельствах от администрации Приморского края требуется вовремя выдавать «дальневосточный гектар» и «улучшать инвестиционный климат». И здесь возникает противоречия: оперативной выдаче «ДВ-гектара» мешает неразграниченность земель муниципальных районов и сельских поселений вкупе с малой численностью сотрудников «земельного департамента» и неразберихой с охотугодьями, а о каком «инвестиционном климате» можно говорить, если вице-губернаторов одного за одним отправляют под следствие? При этом сегодня на дальнем Востоке все-таки нет понимания, кто же конкретно несет ответственность за выдачу «дальневосточного гектара»: «федералы» в лице Минвостокразвития и АРЧК ДВ или же краевые власти?

Сегодня Владимир Миклушевский может принять на работу на руководящие должности любых людей (даже их категории «святых»), но завтра все равно даже к ним придут «вежливые люди» с вопросами про землю, про правильность проведения торгов и про «конфликт интересов». Наверное, едва ли можно считать чем-то удивительным тот факт, что возникает вопрос о «добровольном уходе» части команды приморского губернатора на «вольные хлеба»…

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