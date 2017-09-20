Приморец удивил всех своим поступком

Мужчина решил отдохнуть в центре города

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Приморец, не успевший позагорать летом, воплотил свою мечту осенью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primore_online.

Курьезный случай произошел в Уссурийске. Мужчина решил принять солнечные ванны прямо в центре города. Местный житель прилег на край фонтана, разделся до трусов, расстелил полотенце и расположился поудобнее, получая порцию солнечных лучей.

"Красиво жить не запретишь! Прилёг позагорать, потом можно и искупаться!", - смеются пользователи в соцсетях.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.