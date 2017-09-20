Еще один пешеход временно отбегался во Владивостоке

Мужчина госпитализирован после наезда автомобиля-универсала

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

31-летний мужчина-пешеход временно "отбегался" во Владивостоке: его сбил автомобиль-универсал, когда тот пытался перейти дорогу в неположенном месте. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, автомобиль Nissan Lafesta под управлением гражданина 1979 года рождения двигался со стороны проспекта Красного Знамени в сторону улицы Днепровской. Около 22:50 в районе дома №86 по улице Некрасовской произошел наезд на пешехода: мужчина 1986 года рождения переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Потерпевший получил сотрясение головного мозга и рану затылочной области головы. Госпитализирован в ВКБ №2.

Детали ДТП выясняются.

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