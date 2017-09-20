Начинающий водитель на Mark II раздавил ногу девушке на острове Русский

Потерпевшая госпитализирована с открытым осколочным переломом

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

19-летняя девушка получила страшную травму ноги в ДТП на острове Русский во Владивостоке: когда она в районе дома №1 по улице Аякс переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ее сбил автомобиль под управлением начинающего автомобилиста 1997 года рождения.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 08:45. Автомобиль марки Toyota Mark II под управлением молодого человека двигался со стороны кампуса ДВФУ в сторону улицы Катерной. Потерпевшая получила открытый осколочный перелом правой лодыжки. Девушку 1998 года рождения госпитализировали в Тысячекоечную больницу.

Детали ДТП выясняются.

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