Женщину-пешехода во Владивостоке сбили два автомобиля

Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию ВКБ№2

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Женщину-пешехода во Владивостоке последовательно сбили два легковых автомобиля - Subaru Pleo и Toyota Sprinter Marino. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел в темноте (около 19:50), в плохих дорожных условиях (сильный дождь, мокрая дорога) и вне зоны действия пешеходного перехода (потрпевшая переходила дорогу в неположенном месте).

Авария произошла в районе дома №104 по улице Борисенко. Автомобиль марки Subaru Pleo под управлением женщины 1983 года рождения двигался со стороны улицы Сахалинской в сторну улицы Басаргина. В неустановленном месте легковушка наехала на переходившую дорогу в неустановленном месте женщину средних лет. Пострадавшую отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль Toyota Sprinter Marino (под управлением женщины 1989 года рождения).

Женщину-пешехода госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Ее данные сейчас выясняются.

Детали ДТП выясняются.

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