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Культура

День тигра: во Владивостоке пройдет детский праздник «День рождения тигрят»

Детский праздник «День рождения тигрят» пройдет с 11 до 13 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке в амфитеатре Спортивной гавани состоится детский праздник «День рождения тигрят», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На мероприятии состоится церемония награждения победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов «Береги природу», конкурса рисунков среди школьников «Хозяин Уссурийской тайги», а также конкурса изделий из бросового материала «Эко-мода».

Для детей будут работать локальные площадки с аквагримом, оригами, мелками и лепкой. Кроме того, на площадке амфитеатра организуют фотозону «Тигр в живой природе».

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, день рождения тигрят Амурчика и Тайги в городе отметят уже в третий раз – в день установки скульптуры на Спортивной набережной. Праздник стал очень популярным среди детей, которые заранее готовятся к этому событию – вместе с родителями готовят костюмы и рисуют плакаты.

Детский праздник «День рождения тигрят» пройдет с 11 до 13 часов. Приглашаются все желающие. 

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