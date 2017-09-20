День тигра: во Владивостоке пройдет детский праздник «День рождения тигрят»

Детский праздник «День рождения тигрят» пройдет с 11 до 13 часов

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В субботу, 23 сентября, в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке в амфитеатре Спортивной гавани состоится детский праздник «День рождения тигрят», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На мероприятии состоится церемония награждения победителей конкурса чтецов среди воспитанников детских садов «Береги природу», конкурса рисунков среди школьников «Хозяин Уссурийской тайги», а также конкурса изделий из бросового материала «Эко-мода».

Для детей будут работать локальные площадки с аквагримом, оригами, мелками и лепкой. Кроме того, на площадке амфитеатра организуют фотозону «Тигр в живой природе».

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, день рождения тигрят Амурчика и Тайги в городе отметят уже в третий раз – в день установки скульптуры на Спортивной набережной. Праздник стал очень популярным среди детей, которые заранее готовятся к этому событию – вместе с родителями готовят костюмы и рисуют плакаты.

Детский праздник «День рождения тигрят» пройдет с 11 до 13 часов. Приглашаются все желающие.