В Приморье разыскивают парня

В Приморье пропал молодой человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.
Фирсов Владимир 1996 года рождения ушел из дома в пгт.Ярославский еще в середине апреля текущего года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 22 года, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Был одет: неизвестно
Особые приметы: косоглазие левого глаза, шрам 3 см в районе теменной области.
При себе имел: паспорт.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:
8 (42347) 21 – 3 – 85 или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
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