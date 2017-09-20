В Приморье разыскивают парня

Родственники пропавшего просят помощи

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье пропал молодой человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Фирсов Владимир 1996 года рождения ушел из дома в пгт.Ярославский еще в середине апреля текущего года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 22 года, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: неизвестно

Особые приметы: косоглазие левого глаза, шрам 3 см в районе теменной области.

При себе имел: паспорт.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21 – 3 – 85 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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