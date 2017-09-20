Уголовное дело заставило жительницу Приморья начать выплачивать алименты

Женщина отправилась в центра занятости населения, где для нее нашлась работа

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

После того, как в отделе судебных приставов по Пограничному району в отношении жительницы Приморья было возбуждено уголовное дело, женщина устроилась на работу и сообщила об этом судебному приставу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью. Теперь часть ее заработной платы будет уходить на содержание 12-летней дочери.

Жительница Пограничного района за период праздного времяпрепровождения успела накопить задолженность в размере 224 тысяч рублей. В период с мая по август 2017 года женщина не предпринимала мер к уплате денежных средств на содержание дочери, не обращалась в центр занятости населения для того, чтобы обеспечить себя и ребенка самым необходимым.

За ум неплательщица взялась только после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Побеседовав с судебным приставом, женщина отправилась в центра занятости населения, где для нее нашлась работа по доставке корреспонденции. Исполнительный лист был направлен в бухгалтерию предприятия для удержания части заработной платы в счет погашения задолженности по алиментам.

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