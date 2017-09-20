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Общество

Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района

На мероприятии наградили победителей конкурса авторской песни, стихов и прозы «Уголок России» и конкурса фотографии «Мой любимый Первореченский район»
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Праздничное мероприятие «Тебе, мой район, посвящаю…» прошло сегодня, 19 сентября, во Владивостокском Дворце культуры железнодорожников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На мероприятие, посвящённое 80-летию образования Первореченского района, пришли ветераны, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, руководители и представители учреждений здравоохранения, образования, культуры и торговли района, а также общественность. Перед собравшимися выступили творческие коллективы района.

Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района.

«Буквально каждый год истории Первореченского района – это веха в развитии всего Владивостока, отметил Константин Анатольевич. Первый в городе жилой микрорайон, с которого начался Большой Владивосток, вырос именно здесь и остался в названии проспекта 100-летия. Самый «свежий», новый образцовый микрорайон – Снеговая Падь – тоже построен у вас. Здесь успешно работают важные для всего города объекты промышленности, образования, культуры, спорта. Но главная ценность района – это люди. Потому что без вас – профессионалов, неравнодушных, влюбленных в свой район и свой город людей – ничего этого бы не было. С праздником! И пусть таким же праздничным будет каждый день Первореченского района и каждого из вас!»

Также на мероприятии наградили победителей конкурса авторской песни, стихов и прозы «Уголок России» и конкурса фотографии «Мой любимый Первореченский район». Победителями в конкурсе поэзии среди участников в возрасте до 14 лет стали Ульяна Никитина и Валерия Фургал, до 40 лет Елена Гончаренко, лучшей в старшей возрастной группе Людмила Бугаева. В номинации «Проза» лучшими признаны рассказы Натальи Матяш. В конкурсе песен победили Алла Мачтакова и Галины Курмышева.

В конкурсе фотографии победители также определялись в нескольких номинациях: «Природа», «Архитектура» и «Портрет». В младшей возрастной группе в номинации «Природа» победила фотография Таисии Бульбах, в номинации «Архитектура» лучшей признана работа Ольги Верхотуровой. В возрастной группе от 15 до 40 лет в номинации «Архитектура» победил Игорь Богомолов, а номинациях «Природа» и «Портрет» первое место жюри отдало Ирине Кузнецовой. В старшей возрастной группе в номинациях «Портрет» и «Природа» победил Александр Никитенко.

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