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Политика и экономика

Эксперты: Убытки сферы ЖКХ в Приморье - миллиарды рублей

Последние статистические данные за 2017 год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В I полугодии 2017 года в Приморье расходы предприятий на оказание услуг ЖКХ составили 38,4 миллиарда рублей при доходах 38,3 миллиарда рублей (за аналогичный период 2016 года эти показатели составили соответственно 34,8 и 35,5 миллиарда рублей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата.

На финансирование деятельности предприятий ЖКХ из бюджетов всех уровней было выделено 4 миллиарда рублей (за I полугодие 2016 года – 3,6 миллиарда рублей), из них на компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения – 3,5 миллиарда рублей (3,2 миллиарда рублей).

Дебиторская задолженность организаций ЖКХ составила 13,7 миллиарда рублей, из них 9,4 миллиарда рублей - за счет неплатежей населения.

Кредиторская задолженность составила 6,8 миллиарда, из них 1,9 миллиарда - за поставку топливно-энергетических ресурсов (27,9%).

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