Пожарные Владивостока спасли квартиру в доме на улице Жигура

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в квартире дома, расположенной на улице Жигура.

Через восемь минут по указанному адресу прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В ходе разведки брандмейстерами был установлен очаг возгорания. В жилом помещении горели балкон и мебель.

Общая площадь возгорания составила 15 кв. м. На пожаре были задействованы 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

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