На улице Светланской во Владивостоке завершился демонтаж первого участка трамвайных путей

Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожные строители подрядной организации завершили демонтаж трамвайных рельсов на участке улицы Светланской (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста). К настоящему моменту разобрано 800 метров путей.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, на первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования. Сегодня ночью начнётся устройство основания дороги на межпутье.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок – от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй – от опор моста до Дома офицеров флота и третий – от ДОФ до пересечения улиц Светланская – Уборевича.

Стоит отметить, что работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются и на других улицах Владивостока. Так, на улице Всеволода Симбирцева минувшей ночью дорожные рабочие уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В дневное время здесь ведутся работы по замене плит перекрытий колодцев инженерных коммуникаций.

Для справки

Комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на семи улицах Владивостока ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году будут отремонтированы: улица Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улица Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).