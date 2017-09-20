Прошедшие в Приморье дожди не вызвали сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики

Службы жизнеобеспечения остаются в режиме готовности

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Прошедшие в Приморском крае дожди не вызвали подтоплений территорий. Наибольшее количество осадков выпало во Владивостоке, Пожарском и Пограничном районах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Непогода не вызвала сбоев в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики или транспорта. Вместе с тем силы и средства аварийно-спасательных подразделений остаются в режиме готовности.

Сегодня, 20 сегодня, днем ожидается кратковременный умеренный дождь в районе Находки и поселка Преображение.

Напомним, в случае ухудшения обстановки, связанной с прохождением стихии, жителям края необходимо сообщать по телефонам: 101 или 112.