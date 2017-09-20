Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае высокая пожароопасность

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 сентября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае высокая пожароопасность.

Желтый уровень опасности также присвоен югу, западу, востоку, центру и арктическому побережью Республики Саха, северу и югу Камчасткого края, северу и югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магадан. обл. и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что во Владивостоке сегодня без осадков, +22°С.

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