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Группа молодых людей угнала автомобиль у студента во Владивостоке

По данному факту возбуждены уголовные дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который рассказал, что неизвестные похитили его автомобиль Toyota Vitz. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 300 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что пока парень находился на занятиях в университете, злоумышленники, воспользовавшись отмычками, похитили его иномарку.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали троих жителей города Владивостока в возрасте 25-28 лет, которые дали признательные показания и сознались в еще трех аналогичных преступлениях.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1,3 млн рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы до шести лет.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

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