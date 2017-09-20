Экологическая конференция соберет юных экологов приморской столицы

Основные темы докладов

Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 17 и 18 октября в научной библиотеке Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 65-б) состоится молодежная конференция «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ее организатор – администрация города Владивостока. В этом образовательном мероприятии примут участие 200 школьников и студентов, которые представят доклады на актуальные эко-темы.

«Такую конференцию мы проводим ежегодно уже более пяти лет, – рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятия администрации приморской столицы Ирина Осина. – Организовывая это мероприятие, мы мотивируем молодых горожан к обсуждению и поиску решений актуальных экологических проблем, а также поддерживаем талантливых ребят».

Конференция пройдет в течение двух дней: в первый день участие в ней примут школьники, во второй –студенты. Продолжительность каждой конференции – шесть часов.

Основные темы докладов:

экологическое состояние и меры по улучшению экологической обстановки во Владивостоке;

пути совершенствования системы озеленения во Владивостоке;

проблема утилизации ТБО во Владивостоке, перспективы её решения;

рациональное использование природных ресурсов;

опыт решения экологических проблем во Владивостоке, а также на примере других городов;

очистные сооружения, очистка выбросов в атмосферу, безотходное и малоотходное производство Владивостока;

экологическая культура как основа решения экологических проблем Владивостока.

К участию в конференции приглашаются школьники от 13 до 17 лет и студенты от 18 до 23 лет. Для участия в ней необходимо не позднее 8 октября текст доклада на одну из вышеперечисленных тем и заполненную регистрационную форму (прилагаются) отправить на электронную почту: ecovlad2017@mail.ru. С правилами оформления доклада можно ознакомиться в прилагаемом документе. Более подробная информация по тел. 8-914-073-7847 (Иус Андрей Александрович). Организаторы по электронной почте известят авторов о получении материалов, а по истечении двух рабочих дней со дня получения – об их принятии или отклонении.

Доклады в ходе конференции оценит жюри, в состав которого войдут представители некоммерческих экологических организаций, администрации Владивостока, экологи, биологи.

По окончании конференции все участники станут обладателями дипломов. Призеры будут приглашены на «Экошоу-2017», где им будут вручены ценные подарки.