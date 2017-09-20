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В Приморье ищут мужчину, пропавшего 11 лет назад

Родственники не теряют надежды найти Николая
Фото: dpskontrol_125rus Фото: dpskontrol_125rus
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, который пропал 11 лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Связь с Аржанниковым Николаем 1948 года рождения родственники потеряли еще в 2006 году, и до настоящего времени его местонахождение не известно. Предположительно ранее проживал в селе Лучки Хорольского района и в селе Хороль.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Николая, просим позвонить по телефонам: 

8 (42347) 21 – 3 – 85 или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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