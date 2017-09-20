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Как закрывали «Меридианы Тихого—2017»

Поразил фестиваль и количеством гостей
Владивосток, среда, 20 сентября , РИА Vladnews.

Закрытие 15-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» вернулось в «Океан». Как отметил руководитель Ефим Звеняцкий, для фестиваля это куда более привычная и родная площадка. Именно здесь полтора десятка лет назад развернулась первая звездная дорожка. За много лет организаторы успели поэкспериментировать: переносили церемонии и на Приморскую сцену Мариинского театра, и на Русский остров. Но все равно вернулись к традициям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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